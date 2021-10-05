Уайлдер: «Меня вообще не удивила победа Усика»

Деонтей Уайлдер / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) рассказал, почему победа Александра Усика (19-0, 13 КО) над Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) не стала для него сюрпризом. В эфире подкаста Last Stand Podcast Уайлдер сказал:

Усик – левша, который хорошо двигается. Мы видели, что в двух боях с супертяжеловесами у него были проблемы. Я думаю, что если бы Чазз Уизерспун был чуть более выносливым и смог полностью подготовиться, то мы, возможно, увидели бы другой бой. Дерек Чисора тоже проделал потрясающую работу с Усиком.

Мы знаем, что у Александра возникают проблемы с определенными супертяжеловесами, но в этом дивизионе ты должен обладать сердцем льва, храбростью и настроем зверя. Ты должен верить в то, что являешься лучшим».