Арум: «Будет лучше, если Усик сразится с победителем боя Фьюри – Уайлдер, а затем Джошуа – с абсолютным чемпионом»
Уайлдер: «Моя рука будет поднята к небесам, потому что я нокаутирую Фьюри»
«Бронзовый Бомбардировщик» нацелен на досрочную победу в трилогии с «Цыганским Королем»
08:35
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) заявил, что в трилогии с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), запланированной на 9 октября, нацелен только на досрочную победу.
Американца цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Многие люди склонны сдаваться, когда оказываются в затруднительном положении. Все хотят, чтобы жизнь была легкой, но это так не работает. Определенные вещи должны быть сложными. Ты никогда не оценишь то, что получаешь легко. Тебе никогда не стать идеальным, но это не значит, что не нужно оттачивать свои навыки.
Мы будем нацелены на тело, руки, шею, голову. У Фьюри не будет ни одной части тела, по которой я его не ударю. В конечном итоге моя рука будет поднята к небесам, но не потому что я буду надирать ему задницу в течение 12 раундов, а потому что я его нокаутирую».
Деонтей Уайлдер высказался о предстоящем бое с Тайсоном Фьюри.