Уайлдер: «Моя рука будет поднята к небесам, потому что я нокаутирую Фьюри»

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) заявил, что в трилогии с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), запланированной на 9 октября, нацелен только на досрочную победу.

Американца цитирует ресурс boxingnews24.com:

Мы будем нацелены на тело, руки, шею, голову. У Фьюри не будет ни одной части тела, по которой я его не ударю. В конечном итоге моя рука будет поднята к небесам, но не потому что я буду надирать ему задницу в течение 12 раундов, а потому что я его нокаутирую».