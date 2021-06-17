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Уайлдер об Усике: «Каждый опасен, пока не доказано обратное»
Деонтей высказался об украинском претенденте на титул WBO
08:59
Деонтей Уайлдер / Фото: FirstSportz
Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing высказался об Александре Усике (18-0, 13 КО).
«Каждый поединок опасен. Ты никогда не знаешь, как пройдет вечер. Может ли Усик быть грозным в супертяжелом весе? Все зависит от него. Его ждет то, что его ждет. Каждый опасен, пока не доказано обратное».
Напомним, ранее Уайлдер и Тайсон Фьюри провели первую битву взглядов перед третьим боем.