Хирн: «Если Фьюри будет сконцентрирован и хорошо подготовлен, то легко победит Уайлдера»
Уайлдер: «Отец Фьюри пытается заставить своего сына избежать боя»
Американец уверен, что Тайсон не хочет выходить с ним в ринг
18:07
Деонтей Уайлдер / фото - Boxing Scene
Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) высказался о грядущем бое против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Американец уверен, что «Цыганский Король» хочет избежать третьего поединка и использует для этого всяческие уловки. Слова «Бронзового бомбардировщика» приводит Boxing Scene.
«Это бегство. Он пытается заставить своего сына избежать боя. Они делали то же самое и раньше. Потом они придумали другой способ мошенничества.
Как человек может обрести уверенность за столь короткий период времени? Он готов поставить свой последний доллар.
Теперь все будет по-другому. За нами пристально наблюдают. Я знаю, что могу сделать, поэтому им необходимо найти что-то, чтобы меня притормозить».
Ранее Уайлдер косвенно обвинил Александра Усика (18-0, 13 КО) в препятствовании бою.
Комментарии 0