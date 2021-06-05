Уайлдер: «Отец Фьюри пытается заставить своего сына избежать боя»

Деонтей Уайлдер / фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) высказался о грядущем бое против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Американец уверен, что «Цыганский Король» хочет избежать третьего поединка и использует для этого всяческие уловки. Слова «Бронзового бомбардировщика» приводит Boxing Scene.

Как человек может обрести уверенность за столь короткий период времени? Он готов поставить свой последний доллар.

Теперь все будет по-другому. За нами пристально наблюдают. Я знаю, что могу сделать, поэтому им необходимо найти что-то, чтобы меня притормозить».