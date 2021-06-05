Уайлдер: «Отец Фьюри пытается заставить своего сына избежать боя»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 3
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 2:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:126 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 100:113 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - Днепр 86:79 Окончен
Теннис (4 события из 41) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:30 Александер Зверев - Ласло Дйере 3:0 Окончен
22:00 Стефанос Циципас - Джон Иснер 3:1 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Виктория Азаренко - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
17:05 Серена Уильямс - Даниэлле Росе Коллинс 2:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
18:15 Финляндия - Германия 2:0 2-й период
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
14:15 США - Канада 2:4 Окончен
18:15 Финляндия - Германия 2:0 2-й период
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 0:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 3:2 Окончен
23:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 97:104 Окончен
Теннис (2 события из 40) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Барбора Крейчикова - Элина Свитолина 2:0 Окончен
15:20 Марта Костюк - Варвара Грачева 2:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:15 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован

Уайлдер: «Отец Фьюри пытается заставить своего сына избежать боя»

Американец уверен, что Тайсон не хочет выходить с ним в ринг
Бокс Профессиональный бокс
18:07
Уайлдер: «Отец Фьюри пытается заставить своего сына избежать боя»
Деонтей Уайлдер / фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) высказался о грядущем бое против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Американец уверен, что «Цыганский Король» хочет избежать третьего поединка и использует для этого всяческие уловки. Слова «Бронзового бомбардировщика» приводит Boxing Scene.

«Это бегство. Он пытается заставить своего сына избежать боя. Они делали то же самое и раньше. Потом они придумали другой способ мошенничества.

Как человек может обрести уверенность за столь короткий период времени? Он готов поставить свой последний доллар.

Теперь все будет по-другому. За нами пристально наблюдают. Я знаю, что могу сделать, поэтому им необходимо найти что-то, чтобы меня притормозить».

Ранее Уайлдер косвенно обвинил Александра Усика (18-0, 13 КО) в препятствовании бою.

 

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Фьюри спаррингует с Вахом. В прошлом году поляка избил брат «Короля»
Фьюри спаррингует с Вахом. В прошлом году поляка избил брат «Короля»
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 18:55
Усик стоит на дороге. Уайлдер обвинил украинца в препятствии боя с Джошуа
Усик стоит на дороге. Уайлдер обвинил украинца в препятствии боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 17:28
3
Уоррен – о срыве боя Фьюри – Джошуа: «В будущем нужно будет просто держать язык за зубами»
Уоррен – о срыве боя Фьюри – Джошуа: «В будущем нужно будет просто держать язык за зубами»
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 12:22
Хирн: «Если Фьюри будет сконцентрирован и хорошо подготовлен, то легко победит Уайлдера»
Хирн: «Если Фьюри будет сконцентрирован и хорошо подготовлен, то легко победит Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 07:55
Уайлдер: «Отец Фьюри и раньше предлагал Тайсону отказаться от поединка, пока они не нашли способ мошенничества»
Уайлдер: «Отец Фьюри и раньше предлагал Тайсону отказаться от поединка, пока они не нашли способ мошенничества»
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 07:23
Уайлдер после победы над Фьюри намерен сразиться с Джошуа
Уайлдер после победы над Фьюри намерен сразиться с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 20:59

Новости: Бокс

«Хочу победить с отрывом, никакого минимального преимущества». Накатани верит в триумф над Ломаченко
Интервью
«Хочу победить с отрывом, никакого минимального преимущества». Накатани верит в триумф над Ломаченко
Профессиональный бокс
18:20
Уайлдер: «Отец Фьюри пытается заставить своего сына избежать боя»
Уайлдер: «Отец Фьюри пытается заставить своего сына избежать боя»
Профессиональный бокс
18:07
Камбосос: «Перед боем с Лопесом провел 130 раундов спаррингов»
Камбосос: «Перед боем с Лопесом провел 130 раундов спаррингов»
Профессиональный бокс
17:45
Красюк: «Находимся на финальной стадии договоренностей по бою Усик – Джоуша»
Красюк: «Находимся на финальной стадии договоренностей по бою Усик – Джоуша»
Профессиональный бокс
15:57
Бетербиев высказался о бое Мейвезер – Пол
Бетербиев высказался о бое Мейвезер – Пол
Профессиональный бокс
15:18
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Профессиональный бокс
14:39
Поветкин: «Не считаю, что Джошуа фаворит в бою против Усика»
Поветкин: «Не считаю, что Джошуа фаворит в бою против Усика»
Профессиональный бокс
14:21
Пол: «Вудли не продержится со мной и двух раундов»
Пол: «Вудли не продержится со мной и двух раундов»
Профессиональный бокс
14:19
Поветкин: «Мне бы хотелось провести еще один бой с Уайтом»
Поветкин: «Мне бы хотелось провести еще один бой с Уайтом»
Профессиональный бокс
13:59
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Усик оставил странное послание в Instagram
Усик оставил странное послание в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
2 июня 07:18
2
Все новости