Уайлдер планирует надеть «особенный» костюм на третий бой с Фьюри

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 1
Сегодня 21
Завтра 16
Футбол (2 события из 2) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Колос - Ворскла 0:1 Окончен
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Днепр - Донбасс 1:5 Окончен
18:30 Кременчуг - Мариуполь 1:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Рулав Одд 0:2 Идёт
Футбол (19 событий из 30) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:30 Челси - Манчестер Сити -:- Запланирован
14:30 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Лестер - Бернли -:- Запланирован
17:00 Лидс - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:00 Страсбур - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Лорьян -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Специя - Милан -:- Запланирован
19:00 Интер - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетик -:- Запланирован
19:30 Севилья - Эспаньол -:- Запланирован
22:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 ВПК-Агро - Олимпик -:- Перенесен
15:30 Агробизнес - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Александрия - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 Шахтер - Верес -:- Запланирован
19:30 Рух - Динамо -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 10) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Рулав Одд 0:2 Идёт
17:00 Сокол - Краматорск -:- Запланирован
Футбол (14 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Арсенал - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Бордо - Ренн -:- Запланирован
18:00 Клермон - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:30 Ювентус - Сампдория -:- Запланирован
19:00 Лацио - Рома -:- Запланирован
21:45 Наполи - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Барселона - Леванте -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Кривбасс - Металлист -:- Запланирован
15:30 Полесье - Оболонь -:- Запланирован
16:00 Николаев - Альянс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 СК Днепр-1 - Заря -:- Запланирован
19:30 Десна - Металлист-1925 -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Кременчуг - Донбасс -:- Запланирован
15:30 Днепр - Мариуполь -:- Запланирован

Уайлдер планирует надеть «особенный» костюм на третий бой с Фьюри

«Бронзовый Бомбардировщик» не собирается отказывать старым привычкам
Бокс Профессиональный бокс
12:15
Уайлдер планирует надеть «особенный» костюм на третий бой с Фьюри
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) не собирается отказывать старым привычкам, намереваясь выйти на третий поединок с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) в очередном вычурном костюме.

Американца цитирует издательство boxingscene.com

«С тех пор как я стал чемпионом мира, никто не выходил на ринг в лучших нарядах, чем я. И мы собираемся продолжить с этим. Вы просто должны увидеть, что я надену. Это будет нечто особенное. Этот наряд будет посвящен моим людям, моему племени. Так что будьте в предвкушении от того, что вам доведется увидеть».

Деонтей Уайлдер назвал обладателя титула WBC Тайсона Фьюри мошенником.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Портер рассказал, что необходимо Уайлдеру для победы над Фьюри
Портер рассказал, что необходимо Уайлдеру для победы над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
24 сентября 08:25
Дэн Рафаэль: «Уайлдер не обязан завершать карьеру в случае повторного поражения Фьюри»
Дэн Рафаэль: «Уайлдер не обязан завершать карьеру в случае повторного поражения Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
22 сентября 19:15
Экс-чемпион мира: «Фьюри находится не в лучшей форме перед боем с Уайлдером»
Экс-чемпион мира: «Фьюри находится не в лучшей форме перед боем с Уайлдером»
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 14:06
1
Фьюри прилетел в США, где продлится его подготовка к Уайлдеру
Фьюри прилетел в США, где продлится его подготовка к Уайлдеру
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 20:28
1
Липинец: «Если Скотт добавит Уайлдеру уклоны и движение на ногах, то у Фьюри будут большие проблемы»
Липинец: «Если Скотт добавит Уайлдеру уклоны и движение на ногах, то у Фьюри будут большие проблемы»
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 14:00
Отец Фьюри: «Деонтей Уайлдер будет казнен в день боя»
Отец Фьюри: «Деонтей Уайлдер будет казнен в день боя»
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 09:00
2

Новости: Бокс

Хирн: «У Джошуа лучшее резюме в супертяжелом весе»
Хирн: «У Джошуа лучшее резюме в супертяжелом весе»
Профессиональный бокс
13:55
Портер: «Если бы я не договорился бы с Кроуфордом, то завершил карьеру»
Портер: «Если бы я не договорился бы с Кроуфордом, то завершил карьеру»
Профессиональный бокс
13:25
Лебедев: «Если Усик будет двигаться в своей манере, то он будет побеждать Джошуа»
Лебедев: «Если Усик будет двигаться в своей манере, то он будет побеждать Джошуа»
Профессиональный бокс
13:24
Александр Емельяненко: «У Джошуа практически нет шансов в поединке с Усиком»
Александр Емельяненко: «У Джошуа практически нет шансов в поединке с Усиком»
Профессиональный бокс
13:00
Портер назвал лучшего бойца мира вне зависимости от весовой категории
Портер назвал лучшего бойца мира вне зависимости от весовой категории
Профессиональный бокс
12:55
Уоррен утверждает, что в случае победы Усика над Джошуа, бойцы не смогут провести немедленный реванш
Уоррен утверждает, что в случае победы Усика над Джошуа, бойцы не смогут провести немедленный реванш
Профессиональный бокс
12:35
Прогноз на бой Джошуа - Усик. Александр будет драться первым номером
Прогноз на бой Джошуа - Усик. Александр будет драться первым номером
12:30
Уайлдер планирует надеть «особенный» костюм на третий бой с Фьюри
Уайлдер планирует надеть «особенный» костюм на третий бой с Фьюри
Профессиональный бокс
12:15
Валуев назвал фаворита в поединке между Усиком и Джошуа. Ему виднее
Валуев назвал фаворита в поединке между Усиком и Джошуа. Ему виднее
Профессиональный бокс
11:57
Все новости

Популярные новости

Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 22:20
51
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Бокс Профессиональный бокс
24 сентября 09:35
1
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 18:02
4
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Все новости