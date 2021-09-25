Портер рассказал, что необходимо Уайлдеру для победы над Фьюри
Уайлдер планирует надеть «особенный» костюм на третий бой с Фьюри
«Бронзовый Бомбардировщик» не собирается отказывать старым привычкам
12:15
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com
Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) не собирается отказывать старым привычкам, намереваясь выйти на третий поединок с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) в очередном вычурном костюме.
Американца цитирует издательство boxingscene.com:
«С тех пор как я стал чемпионом мира, никто не выходил на ринг в лучших нарядах, чем я. И мы собираемся продолжить с этим. Вы просто должны увидеть, что я надену. Это будет нечто особенное. Этот наряд будет посвящен моим людям, моему племени. Так что будьте в предвкушении от того, что вам доведется увидеть».
Деонтей Уайлдер назвал обладателя титула WBC Тайсона Фьюри мошенником.