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Уайлдер подарил Усику бой против Джошуа. Что будет в хэвивейте до конца года?

Раскладов масса, но стоит ли о них думать сейчас?
Бокс Профессиональный бокс
14:48
Уайлдер подарил Усику бой против Джошуа. Что будет в хэвивейте до конца года?
Мнение
В 2021-м году состоится перераспределение титулов в супертяжелом весе / Фото - FirstSportz

Теперь уже официально: Всемирная боксерская организация (WBO) постановила, что чемпион мира Энтони Джошуа должен будет провести обязательную защиту своего титула уже в следующем бою против обязательного претендента – украинца Александра Усика. У сторон есть время до 31 мая, чтобы договориться, в противном случае будут назначены промоутерские торги.

Один раз в этой истории команда Усика уже продиктовала условия. Она отказалась давать отсрочку Эдди Хирну до 24 мая (у Matchroom Boxing еще оставалась надежда сохранить бой против Фьюри), а WBO встала на ее сторону.

WBO поддержала Усика / Фото - Sky Sports

Просьба Хирна не совсем понятна. В случае, когда уже даже Тайсон Фьюри объявил о подписании контракта на третий бой против Деонтея Уайлдера, рассчитывать на что-то уж очень наивно. Увы и ах, большие деньги уплывают от Хирна, а впереди – рутина.

Бой Джошуа и Фьюри еще может состояться, вполне возможно, что он будет еще прибыльным, но доберутся до него оба боксера? В текущей ситуации нужно, чтобы паззл совпал, и только от Джошуа и Хирна сейчас зависит далеко не все.

Фьюри в любом случае был бы в минусах и его можно понять. Отговорить Уайлдера отступить можно было только отдав половину своего гонорара за бой с Джошуа, но и в самом поединке против американца ему гора денег не светит. Кроме того, есть серьезный риск проиграть – и тогда «Цыганский король» потеряет вообще все, вплоть до карьеры. А это вполне реально: Уайлдер полностью вылечил свой бицепс и сейчас с космической мотивацией пашет, как проклятый, в тренировочном зале.

Фьюри и его американский промоутер Боб Арум все еще пытаются усидеть на двух стульях. Третий поединок с Уайлдером они поставили очень рано – на 24 июля, – чтобы успеть до конца года все-таки встретиться с Джошуа – ориентировочно в ноябре-декабре.

Но Джошуа этот бой тоже не гарантирован. Обе стороны понимают, что практически уже решенный бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится только в том случае, если и Джошуа, и Фьюри выиграют свои поединки. А соперники отнюдь не проходные. В случае, если хотя бы кто-то проиграет (не говоря уже об обоих), то такой бой, наверняка, не состоится уже никогда.

«Весь мир увидел, какой ты мошенник. Ты подвел бокс! Ты солгал фанатам и делаешь это дальше. Мое имя использовалось для понтов, а не для борьбы», – эмоционально написал Джошуа в адрес Фьюри после срыва боя.

«Цыганский король» не заставил долго ждать с ответом, но все же было заметно, что он говорит с позиции снизу.

«Ты еще больший мусор, чем Хирн, – написал Фьюри в адрес Джошуа. – Вся ваша команда знала, что идет арбитраж, это было не в моих руках!»

Джошуа справедливо заметил:

«Если был арбитраж, зачем объявлять миру, что мы деремся! Бой был подписан!»

Вот такая вот драма, в которой нет победителей. Что увидим взамен? Не исключено, что четвертый бой между Уайлдером и Фьюри, реванш Усика и Джошуа, и даже бой за звание абсолюта между Джошуа и Уайлдером. Помним, что летом 2018-го о таком поединке стороны едва не договорились.

Уайлдер почувствовал силу и запах денег. Он понимает, что, сколько бы ему сейчас не дал Фьюри, он заработает больше, если победит «Цыганского короля» и встретиться с Джошуа. Простой расчет.

Какие перспективы у Усика? Для начала – просто наслаждаться моментом. Украинцу сейчас не нужно далеко загадывать, пускай это делает Уайлдер. Украинцу уже повезло, когда он на это даже не рассчитывал и ничего не планировал. Может быть, в такой турбулентности на вершине хэвивейта это и является лучшей тактикой.

Александр Черненко
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Теги

Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик Деонтей Уайлдер

Комментарии 1

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23 мая 2021г. 17:06
А Усик- Фюрі за абсолюта хіба не варіант? Як на мене більш реальніший, ніж Джошуа-Уайлдер...
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