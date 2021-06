Уайлдер показал актуальную форму за месяц до трилогии с Фьюри

Деонтей Уайлдер / фото - lesadeptesdelaboxe.com

Экс-чемпион супертяжелого веса, скандальный американский нокаутер Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) продолжает подготовку к третьему поединку с обладателем титула WBC, непобежденным британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO), который состоится 24 июля в Лас-Вегасе.

Deontay Wilder looks shredded a month out from #FuryWilder3



(via @MalikKingScott, @BronzeBomber) pic.twitter.com/fyj4mDpMN8