Уайлдер продолжает утверждать, что Фьюри нокаутировал его исключительно за счет мошенничества

Фьюри против Уайлдера / Фото: news-block.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) по-прежнему верит, что в реванше с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) проиграл исключительно из-за жульничества «Цыганского короля».



Слова Уайлдера приводит boxingnews24.com:

Фьюри совершал преступления, связанные с жульничеством. Его ловили на использовании допинга. Но вы говорите о таком парне, как я, у которого нет никаких нарушений, ничего такого. Только чистая мощь и трудовая этика. Тем не менее я вру? И у вас есть известный мошенник, но он говорит правду?

Я знаю, на что способен. Они тоже это знали, поэтому нашли что-то, чтобы меня замедлить. Они думали, что нокаутируют меня во втором или третьем раунде, но это вуду-шмуду не сработало. Так что им пришлось использовать моего тренера.