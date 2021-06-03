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Уайлдер продолжает утверждать, что Фьюри нокаутировал его исключительно за счет мошенничества

Американец уверен, что британец с помощью допинга увеличил свою мощь
Бокс Профессиональный бокс
13:15
Уайлдер продолжает утверждать, что Фьюри нокаутировал его исключительно за счет мошенничества
Фьюри против Уайлдера / Фото: news-block.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) по-прежнему верит, что в реванше с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) проиграл исключительно из-за жульничества «Цыганского короля».

Слова Уайлдера приводит boxingnews24.com:

Они не смогли нокаутировать меня даже под этим заклинанием. Они не могли свалить меня с ног. Как я уже говорил, тренер-предатель Марк Бриланд выбросил полотенце. Мы знали, что у Фьюри вообще нет мощи. Он отдал на ринге все, что мог, и я выдержал все это. Я знал, что с моим телом что-то происходит. Я почувствовал это, когда снял маску. Я понимал, что со мной что-то не так.

Фьюри совершал преступления, связанные с жульничеством. Его ловили на использовании допинга. Но вы говорите о таком парне, как я, у которого нет никаких нарушений, ничего такого. Только чистая мощь и трудовая этика. Тем не менее я вру? И у вас есть известный мошенник, но он говорит правду?

Я знаю, на что способен. Они тоже это знали, поэтому нашли что-то, чтобы меня замедлить. Они думали, что нокаутируют меня во втором или третьем раунде, но это вуду-шмуду не сработало. Так что им пришлось использовать моего тренера.

Уайлдер желает изуродовать Фьюри в предстоящем третьем поединке с Фьюри.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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