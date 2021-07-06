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Уайлдер: «Тренировочный лагерь перед трилогией с Фьюри - лучший в моей карьере»

«Бронзовый Бомбардировщик» подходит к поединку с «Цыганским Королем» в отличной форме
Бокс Профессиональный бокс
20:30
Уайлдер: «Тренировочный лагерь перед трилогией с Фьюри - лучший в моей карьере»
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) утверждает, что в преддверии трилогии с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) проводит лучший тренировочный лагерь в своей жизни, сообщает портал furyjoshua.com.

«Я чувствую себя потрясающе. Этот тренировочный лагерь - однозначно лучший в моей карьере. Преданность, самоотдача, решительность - все это есть в моем лагере. У меня есть полноценная команда, звездная команда - только так я могу ее охарактеризовать. Мне этого не хватало, но теперь она у меня есть. Тренеры, нутрициологи и врачи могут изучать мое тело, чтобы убедиться, что все в целости и сохранности, что я залечил все травмы.

Впервые я выйду на бой, залечив все повреждения. В большинстве поединков я всегда дрался с разными травмами. Я восстанавливался после них, но не полностью. Я получал преимущество за счет моей мощи. Это нивелировало тот факт, что я был готов на 75-85%. Я знал, что если попаду, то соперник окажется в нокауте.

На данный момент я полностью здоров. У меня было время, чтобы подлечиться, помедитировать и собраться с мыслями. Я чувствую себя потрясающе, как и мое тело».

Деонтей Уайлдер поделился мыслями о предстоящем третьем бое против Тайсона Фьюри.

Рене Тер Велде
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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