Уайлдер: «У Фьюри паранойя из-за того, что ему снова нужно выйти в ринг с одним из самых опасных бойцов в мире»

Деонтей Уайлдер / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) уверен, что возьмет реванш у действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), так как, по его словам, британец плохо выглядит в тренировочном лагере.

Американца цитирует ресурс boxing247.com:

У меня в лагере присутствует человек, который находился в его кэмпе. Боксерский мир очень маленький. Если во время тренировочного лагеря ты не работал на своем максимуме, то это дерьмо всплывет. Этого никак не утаишь, и вот что произошло. Правда вскрылась, и Фьюри не уверен в себе.

Если эти парни делают с ним такое, то представьте, что с ним сделаю я, когда он выйдет на ринг с одним из самых опасных парней в истории бокса. Но ему не нужно беспокоиться о том, что я с ним сделаю. Просто пусть покажется на ринге».