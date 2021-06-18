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Уайлдер: «Уайт – дерьмо на туалетной бумаге, которую я смыл год назад»

Американец сравнил своего визави с тараканом
Бокс Профессиональный бокс
11:15
Уайлдер: «Уайт – дерьмо на туалетной бумаге, которую я смыл год назад»
Деонтей Уайлдер / Фото - latimes.com
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) жестко проехался по обладателю временного титула WBC в хэвивейте британцу Диллиану Уайту (28-2, 18 КО).

Цитирует американца Sky Sports.

«Уайт – дерьмо на туалетной бумаге, которую я смыл год назад. Пусть продолжает дружить. Скоро мы увидимся еще раз. Для меня не имеет значения, что он мне сказал. Молчание – это золото. Это как если бы у вас было много тараканов в доме. Вы включаете свет, они разбегаются. Вы собираетесь убить их, но некоторые из них убегают. Вы можете только надеяться поймать тех тараканов, которые убежали. Для этого нужно снова включить свет. Бегите, тараканы, бегите. Уайт точно так же находится у меня под ногами».


Напомним, свой следующий поединок Уайлдер проведет с обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 19 КО). Бой состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Владимир Кириченко
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Деонтей Уайлдер Диллиан Уайт

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