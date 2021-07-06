Уайлдер: «Чувствую себя на 16 лет»
Уайлдер уверен, что в трилогии Фьюри вновь прибегнет к мошенничеству
24 июля состоится третий поединок звездных супертяжей
13:26
Деонтей Уайлдер / Фото: PBC
Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) убежден, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в третьем поединке вновь прибегнет к жульничеству.
Слова Уайлдера приводит Talk SPORT:
Думаете, они не попытаются жульничать в этот раз? Да они думают, что разработали мастерский план. Но я хочу сказать Фьюри, что он не смог меня повалить даже с набитыми перчатками в тех условиях, в которых я оказался. Ты не смог меня нокаутировать, ты не вырубил меня.
Напомним, Деонтей также заявил, что чувствует себя вдвое моложе.
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