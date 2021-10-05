Тренер Фьюри раскрыл пару секретов о подготовке Тайсона к трилогии с Уайлдером
Уайлдер: «Уже представляю, как я наглухо вырубаю Фьюри»
«Бронзовый бомбардировщик» вернулся
08:41
Деонтей Уайлдер / фото - Getty Images
Экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) наконец-то вспомнил, что наделен уникальным даром трэштока и проехался по действующему обладателю титула Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) в преддверии их третьего поединка. В интервью порталу BoxingScene «Бронзовый бомбардировщик» рассказал, что планирует сделать с британцем в реванше.
«Я визуализирую этот бой снова и снова. Если вкратце, то в конце я вижу, как наглухо вырубаю Фьюри. И он уже не поднимется».
Бой Уайлдер – Фьюри состоится 9-го октября в Лас-Вегасе.
Напомним, тренер Фьюри раскрыл пару секретов о подготовке Тайсона к трилогии с Уайлдером.
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