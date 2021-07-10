Уайлдер в бешенстве – Фьюри все испортил. Британец солгал, что вакцинировался, и сорвал третий бой

Тайсон заразился коронавирусом

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Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / Фото - eurosport.com

24 июля было так близко. В этот день в Лас-Вегасе должен был состояться громкий поединок. Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) должны были сойтись в ринге друг с другом.

Но этого не произойдет. По крайней мере, в намеченные даты.

Все было хорошо, боксеры уже проводили спарринги. Бой действительно был на носу. Но неожиданно вспыхнула новость – в лагере британца обнаружен коронавирус. Немного погодя ее уточнили – положительный тест сдал и сам боксер.

Если это правда, то бой невозможен. И хотя пока еще не было официального заявления о переносе от промоутеров, количество инсайдов заставляет поверить – поединка в намеченные даты точно не будет.

Правда, тренер Уайлдера Милик Скотт отказывается верить в болезнь британца:

«Мы продолжаем работать. Мы не собираемся прерывать тренировочный процесс. Меня не волнует, что сообщается в СМИ. Мы имеем дело с бойцом, которому я лично не верю. Тайсон часто врет. С Тайсоном никогда не угадаешь, говорит он правду или лжет. Так что такие новости не повод прерывать тренировочный лагерь. Нет повода расслабляться».

Правда, выглядит так, что что обманом здесь и не пахнет. Организаторы уже рассматривают варианты переноса встречи. Громче всего говорят о 9 октября. Но эта дата пока предварительная.

Команда Уайлдера в бешенстве. Сам Деонтей новости не комментирует, но через своего менеджерапередал:

«И опять я страдаю из-за того, что он что-то сделал неправильно».

И Фьюри действительно виноват. Он должен был вакцинироваться, но не сделал этого. 15 июня на пресс-конференции Боб Арум говорил:

«Мы говорили с нашими боксерами. Дали им понять, что они дерутся за большие деньги, что мы вкладываем большие деньги. Говорили, чтобы они вакцинировались. Фьюри полностью вакцинирован. Уайлдер – тоже. Так же, как и их команды. Они понимают ответственность».

Нет, не понимают. Инсайдеры сообщают – Фьюри получил первую дозу Pfizer, но не приехал получить вторую. Проигнорировал ее.

«Они на самом деле не сделали того, что говорили. Они должны были это сделать как профессиональные спортсмены. Столько денег, престижа и других вещей зависело от боя. Мы все должны были проделать свою работу, чтобы он состоялся вовремя. Деонтей получил обе дозы Pfizer. Он и его команда. Он был готов. Но все сорвалось из-за того, что Фьюри не сделал положенного», – реагировал на новости Финкель.

Сложно сказать, что выпады команды Уайлдера неоправданы. Смешно (на самом деле, не очень), что на пресс-конференции месяц назад Фьюри выпалил такую вот фразу:

«Перед этим боем были настоящие американские гонки. Я всегда говорю: «Ты не дерешься против кого-то до тех пор, пока он не выйдет против тебя в ринг».

Будто в воду глядел.

Но сейчас вопрос в том, что делать дальше. И Диллиан Уайт, временный чемпион WBC, считает, что знает ответ:

«Для этого у них и есть временный чемпион. Когда происходит подобное и срываются бои, когда чемпион травмирован, не может драться или в силу каких-то других причин не может провести защиту, на сцену выходит временный чемпион. Уайлдер впервые стал чемпионом таким образом. Вспомните, как Виталий Кличко не мог защищать титул, поскольку участвовал в выборах мэра. WBC сделал Кличко почетным чемпионом и создал другой пояс, за который Стиверн подрался с Арреолой, а потом – с Уайлдером. Так что здесь похожая ситуация. Сделайте меня чемпионом мира, я подерусь с Уайлдером как чемпион, а победитель этого боя сразится с Тайсоном Фьюри. Затем победитель того поединка подерется с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона. Все проблемы можно решить одним действием».

Вот только из заявления WBC можно сделать вывод, что Совет не спешить помогать Уайту с получением пояса и большого поединка:

«Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри должен был встретиться с Деонтеем Уайлдером третий раз 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, но, к сожалению, этот бой отложен из-за вспышки коронавируса в лагере Фьюри. В ближайшие дни будет больше деталей и новая дата, которая планируется на сентябрь или октябрь, будут озвучены».

В этих строчках есть хоть какой-то намек на полную отмену поединка и на то, что у Фьюри отберут титул из-за того, что он уже полтора года не проводит защиту пояса?

Вроде нет. Так что просто переходим в режим ожидания. Сначала объявления новой даты, а затем – проведения боя. Уж больно хочется увидеть топовый бокс супертяжеловесов. А не вот это вот все.