Уайт назвал глупыми тех, кто заплатил за трансляцию боя Мейвезер – Пол

Дэйна Уайт / Фото: MMA Junkie - USA Today

Президент UFC Дэйна Уайт раскритиковал выставочный боксерский бой бывшего чемпиона в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего и видеоблогера Логана Пола.



Представьте, если бы Ким Кардашьян завила о желание провести бой с Амандой Нуньес. Как вы думаете, насколько масштабным будет этот поединок? Это было бы самое большое событие на данный момент.

В боксе было так всегда. Вокруг поединка создается огромный ажиотаж, но постом вы выключаете телевизор и понимает, что зря потратили деньги. Я не хочу, чтобы в UFC люди чувствовали себя обманутыми и выключали телевизор во время просмотра поединков.

Я сейчас не стараюсь наговаривать на кого-то, но послушайте, если вы тратите деньги ради просмотра такого боя, то значит, вы глупы, а бойцы заслуживают ваших денег. Эти ребята вышли в ринг и дрались, заставив вас заплатить 50 долларов».