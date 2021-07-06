Уайт ответил на вызов Мартина: «Этот парень сделает все что угодно ради кр*ка»

Британский боксер заподозрил американца в употреблении наркотических веществ



Диллиан Уайт / фото - sportsmax.tv

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) не оставил без внимания выпад в свой адрес со стороны Чарльза Мартина (28-2-1, 25 КО). Ранее американский боксер заявил, что британец намерен приехать в США, чтобы подраться со слабым соперником вместо него. Он также призвал Уайта перестать прятаться за спиной промоутера Эдди Хирна и разделить с ним ринг.

В ответ Уайт заподозрил бывшего чемпиона мира в употреблении наркотических веществ.

«Видите, дети, вот почему вам не следует употреблять наркотики. Просто посмотрите на этого торчка на этом видео. Держитесь подальше от кр*ка. Этот парень сделает все что угодно ради кр*ка».

Диллиан Уайт проведет два поединка до конца 2021 года.