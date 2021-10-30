Уайт: «Не удивлюсь, если Фьюри уже завтра завершит карьеру»
Уайт: «Уайлдер набрал 10 кило веса, а ноги стали еще тоньше, чем раньше»
Британец искренне недоумевает, почему «Бронзовый бомбардировщик» принял решение так «раскачаться»
30 октября 12:15
Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com
«Вечный претендент» на титул WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) в интервью iFL TV искренне недоумевает, почему американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) принял решение так «раскачаться» перед боем с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO), причем, весь набранный вес ушел в руки, плечи и грудь «Бронзового бомбардировщика», никоим образом не компенсировав слабых мест в его телосложении.
«Уайлдера легко прессинговать, нужно избегать только удара справа. Не нужно следить за хуком слева, он не бьет ударов по корпусу, просто нужно присматриваться к его правой. Если сократить дистанцию, он теряется. Фьюри знал, что нужно делать. Он продемонстрировал довольно умный рисунок боя, прессинговал Деонтея с самого начала схватки. Он знал, что Уайлдер устанет, потому что Деонтей - худой парень. Он набрал 10 или 20 килограммов веса, это точно должно было на него повлиять. Причем, весь вес ушел в верх тела. Я не знаю, кто отвечал за его физическую подготовку, но Уайлдер вообще не прибавил мышечной массы в ногах».
Диллиан Уайт не удивится, если Тайсон Фьюри решит завершить карьеру.
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