Не боятся конкуренции с Ломаченко. Бой Лопес – Камбосос хотят провести в один день с поединком украинца
Фьюри после победы над Уайлдером сместил Усика в рейтинге P4P
Ломаченко располагается на 30-м месте
11 октября 21:15
Фото: Top Rank
BoxRec на своем сайте опубликовал обновленный рейтинг pound-for-pound.
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) после одного из лучших боев года ворвался на третье место рейтинг-листа, оставив ниже обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO).
Лучшие боксеры вне зависимости весовой категории по версии BoxRec:
1. Сауль Альварес
2. Геннадий Головкин
3. Тайсон Фьюри
4. Эррол Спенс
5. Александр Усик
6. Теренс Кроуфорд
7. Энтони Джошуа
8. Теофимо Лопес
...
30. Василий Ломаченко
Отметим, что ранее «Цыганскому королю» не находилось места и в первой десятке.
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