Уайт: «Я не собираюсь откладывать титульный шанс ради боя с Валлином»
Топовый британский супертяж Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) настаивает, что его приоритетом является поединок с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) после срыва боя против Отто Валлина (22-1, 14 KO) из-за травмы плеча.
Уайта цитирует издательство boxingscene.com:
«Тут не нужно долго думать, что я хочу драться с Тайсоном Фьюри, с лучшим супертяжеловесом всех времен. Либо с ним, либо с идиотом, который даже не умеет нормально говорить, только и делая, что рыдая. Он и Дмитрий Салита [промоутер Валлина] лишь плачут, словно маленькие дети. Понимаете, что я имею ввиду? Он плачется о том, что потратил 15 кусков на тренировочный лагерь. А я такой: «Чувак, да я на свою подготовку вбухал в 10 раз больше от твоей суммы». Понимаете?
План у меня такой: либо Валлин, либо Фьюри. Конечно же, Валлин будет расстроен, ведь он потратил деньги, которые думал отбить благодаря гонорару. Много раз у меня вот так срывались бои. Но тебе нельзя огорчаться. Поскольку ты инвестируешь в свою карьеру и будущее. Хотя я могу понять, почему он расстроен.
Однако необходимо уяснить, что есть бойцы, которые не избегают боев, отказываясь от них по желанию. Если у меня травма, значит, это правда. Но если мне подвернется более лучшая возможность, я не собираюсь ее упускать, ведь я так долго жду, чтобы подраться за титул. И я не намерен откладывать ее ради боя с Отто Валлином. Да ладно тебе, мужик».
Диллиан Уайт поделился мнением об изменениях стиля Тайсона Фьюри.
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