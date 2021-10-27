Уайт: «Я не собираюсь откладывать титульный шанс ради боя с Валлином»

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Топовый британский супертяж Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) настаивает, что его приоритетом является поединок с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) после срыва боя против Отто Валлина (22-1, 14 KO) из-за травмы плеча.

Уайта цитирует издательство boxingscene.com:

План у меня такой: либо Валлин, либо Фьюри. Конечно же, Валлин будет расстроен, ведь он потратил деньги, которые думал отбить благодаря гонорару. Много раз у меня вот так срывались бои. Но тебе нельзя огорчаться. Поскольку ты инвестируешь в свою карьеру и будущее. Хотя я могу понять, почему он расстроен.

Однако необходимо уяснить, что есть бойцы, которые не избегают боев, отказываясь от них по желанию. Если у меня травма, значит, это правда. Но если мне подвернется более лучшая возможность, я не собираюсь ее упускать, ведь я так долго жду, чтобы подраться за титул. И я не намерен откладывать ее ради боя с Отто Валлином. Да ладно тебе, мужик».