Диллиан Уайт: «Похоже, Фьюри пытается стать большим панчером»

Британец может стать следующим соперником «Цыганского короля»

Фото: talkSPORT

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) поделился мнением об изменениях стиля чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова британца приводит talksport.com:

«Я думаю, что этот третий поединок оказался очень тяжелым и отнял много сил у обоих боксеров. С того, что я видел, то Тайсон не становится лучше в техническом плане. Похоже, что он пытается стать большим панчером, чтобы нокаутировать своих соперников. Я думаю, что это все из-за того, что Фьюри с возрастом теряет скорость. Это мое мнение. Могу сказать одно, что оба парня понесли значительный урон в этом бою».

30 октября Уайт должен был боксировать против Отто Валлина, защищая от шведа звание официального претендента на пояс WBC. Однако недавно Диллиан травмировался и бой сорвался.



Теперь команда британца рассчитывает и вовсе не драться с Валлином, а сразу выйти на поединок с чемпионом Фьюри. Уже известно ориентировочное время, когда пройдет поединок.