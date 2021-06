Удар выше пояса. Экс-чемпион мира Джек выбил печень и землю из-под ног непобежденного проспекта

Дервин Колина / фото - Boxing Daily

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек (24-3-3, 14 КО) нокаутировал Дервина Колину (15-1, 13 КО) в 4-м раунде боксерского шоу на арене Hard Rock Stadium в Майами.

Швед гонял соперника по рингу, изматывая его и периодически сбивая с ног мощными ударами. Затем, точно прицелившись, сильно попал в незащищенную печень соперника. Колина рухнул на канаты, будто ноги ему вовсе отказали.

.@BadouJack stops Colina with his 3rd knockdown in round 4 #JackColina #MayweatherPaul pic.twitter.com/eVLhKTR9G3