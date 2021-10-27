Угас подписал контракт на бой со Спенсом

Но поединок еще должны санкционировать в WBA





Йорденис Угас / Фото: TGB Promotions

Чемпион WBA Super в полусреднем весе кубинец Йорденис Угас (27-4, 12 KO) сообщил, что подписал контракт на объединительный бой с чемпионом WBC и IBF американцем Эрролом Спенсом-младшим (27-0, 21 KO).



«Не имеет смысла проводить турнир для определения чемпиона. Я – чемпион. И я уже побеждал Джамала Джеймса и только что победил Мэнни Пакьяо. Мы подписали контракт на февраль 2022 года ради трех поясов, и это отличное время, ведь этот бой не будет далеко от поединка Теренса Кроуфорда и Шона Портера. У нас есть шанс определить абсолютного чемпиона».

Напомним, ранее в WBA обязали Угаса сразиться с литовцем Эймантасом Станионисом (13-0, 9 KO). Во втором бою Джамал Джеймс подерется с Раджабом Бутаевым. Затем победители встретятся между собой.

У Угаса настолько сильно разозлились на WBA из-за этого мини-турнира, что обвинили главу организации в коррупции.



Затем Спенсу стал интересен бой с Угасом и поэтому американец призвал WBA санкционировать их объединительный бой.





