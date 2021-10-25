Спенс: «Мне нужен титульный бой»
Спенс желает провести бой с Угасом. Титулованный американец обратился к президенту WBA
Однако у Ассоциации пока другие планы
08:21
Эррол Спенс / Фото - TwitterЧемпион мира по версиям IBF и WBC в полусреднем дивизионе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) намерен провести объединительный поединок с обладателем титула WBA Йорденисом Угасом (27-4-0, 12 KO).
На своем аккаунте в Twitter американец обратился к президенту Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендосе, чтобы тот организовал унификацию поясов с Угасом.
«Дальше мне нужен титульный бой. Разминочные поединки для неуверенных в себе парней. Хильберто Мендоса, что мы делаем?».
Напомним, что ранее WBA санкционировала мини-турнир, в рамках которого Угас должен выйти в ринг с Эймантасом Станионисом (13-0-0, 9 KO), а Джамал Джеймс (27-1-0, 12 KO) – с Раджабом Бутаевым (13-0-0, 10 KO). Ожидается, что затем победители определят единственного чемпиона организации в полусреднем весе.
Накануне Угас заявил, что не хочет участвовать в мини-турнире WBA.
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