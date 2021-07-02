Портер: «В выступлении Ломаченко я увидел много намеков на Пакьяо»
Уходит на пенсию? Бой со Спенсом может стать для Пакьяо последним в карьере
Легендарный филиппинец готов к сражению с чемпионом WBC и IBF
08:15
Мэнни Пакьяо / Фото - standard.co.ukЭкс-чемпион мира в восьми весовых категориях, легендарный Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом-младшим (27-0-0, 21 KO).
Цитирует Пакьяо Boxing Scene.
«Я не похож на других парней, которые занимаются этим только из-за денег. Некоторые бойцы бросают вызов не боксерам, а просто чтобы получить деньги. Я хочу драться. Я хочу бросить вызов лучшим. Мне понадобится выносливость и хорошие кондиции. В этом бою можно ожидать больше экшена, чем было в любом из трех моих предыдущих. Потому мне нужно быть уверенным, что выносливости хватит на все время и я не буду проседать в раундах. Сложно сказать. Может, это и будет последний бой. Но также могут быть и дальше бои. Я сейчас делаю один шаг за другим. Наперед не загадываю».
Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).