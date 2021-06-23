Украина U-22 завоевала 5 бронзовых медалей чемпионата Европы

Еще шесть украинцев вышли в финалы





Фото: ФБУ

В Италии на чемпионате Европы по боксу U-22 сборная Украины завоевала пять бронзовых медалей и гарантировала себе еще шесть более высшей пробы.



Бронзовые медали завоевали Андрей Ефимович (49 кг), Богдан Толмачев (75 кг), Анастасия Ковальчук (57 кг), Анастасия Шпанюк (75 кг) и Алеся Крисюк (81 кг).

Еще шесть украинцев вышли в финалы: Максим Галиничев (52 кг), Максим Молодан (69 кг), Дмитрий Ловчинский (+91 кг), Ольга Шалимова (48 кг), Амина Абрамова (60 кг) и Мария Ловчинская (+81 кг).

Отметим, что финальные поединки пройдут 24 июня.

Напомним, ранее Александр Хижняк выиграл взрослый лицензионный турнир в Париже.