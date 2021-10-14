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Украинец Тесленко встретится с Андерсоном в андеркарде боя Кроуфорда – Портер

Ивент состоится 20 ноября в Лас-Вегасе

Бокс Профессиональный бокс
14 октября 22:57
Украинец Тесленко встретится с Андерсоном в андеркарде боя Кроуфорда – Портер
Александр Тесленко / Фото - Facebook
Американский проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон (10-0-0, 10 KO) свой следующий поединок проведет 20 ноября в Лас-Вегасе (США). Об этом в Twitter сообщил авторитетный боксерский обозреватель Дэн Рафаэль.

Соперником 21-летнего Андерсона станет 29-летний украинец Александр Тесленко (17-1-0, 13 KO), который проживает в Канаде и выступает на профессиональном ринге с 2015 года, и свое единственное поражение потерпел в сентябре 2019 года от рук американского джорнимена Шонделла Уинтерса (13-6-0, 12 KO).

Накануне Андерсон за два неполных раунда уверенно разобрался с непобежденным российским бойцом Владимиром Терешкиным (22-1-1, 12 KO).

Ранее стало известно, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет свой следующий поединок 11 декабря в Нью-Йорке (США) против экс-чемпиона мира в легком дивизионе Ричарда Комми (30-3, 27 КО).


Владимир Кириченко
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