Украинская чемпионка Европы: «На 100% уверена, что Ломаченко по-другому бы разыграл реванш с Лопесом»

Елена Медведенко хочет, чтобы Василий победил Масайоши Накатани

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Елена Медведенко / Фото - Facebook Елены Медведенко

Чемпионка Европы по версии EBU Елена Медведенко (11-8, 3 КО) хочет увидеть реванш Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) – Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), а поэтому желает украинцу победы в бою с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО):

Вы с Ломаченко из одного города – Белгород-Днестровского. Скоро он проведет бой против Масайоши Накатани. Что вы скажете по этому поединку?

Скажу, что желаю ему победы. Желаю, чтобы он вернулся сильнее, чем был. Что еще сказать? Все в руках Всевышнего.

Хотели бы увидеть его реванш с Лопесом?

Да. Я на 100% уверена, что он по-другому бы разыграл этот реванш.

Бой Ломаченко – Накатани состоится в ночь с 26 июня на 27 июня в Лас-Вегасе. Японец – обладатель пояса WBO Inter-Continental.

Ломаченко уже завершил подготовку к поединку.