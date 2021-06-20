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Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору

Андрей Боришполец трижды отправлял дебютанта профи-бокса на канвас
Бокс Профессиональный бокс
11:59
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору Послесловие
Константин Слюсаров в нокауте / Фото - скриншот

Лишь второй бой в карьере Андрея Боришпольца (5-1, 2 КО) завершился досрочно. И это был яркий нокаут.

Проспекту в первом полусреднем весе пришлось в экстренном порядке менять противника. Изначально против него в ринг должен был подняться Игорь Рудничук (0-1, 0 КО), но в преддверии поединка на спарринг-сессии он получил рассечение и был вынужден сняться с поединка.

В итоге, против Боришпольца вышел дебютант профессионального бокса Константин Слюсаров. И, судя по всему, он пожалел из-за своего решения.

Все самое интересное произошло уже во втором раунде. За две минуты до его окончания Слюсаров пропустил по печени и попросил рефери дать ему время собраться с мыслями.

После нокдауна дебютант понял, что ему нечего терять и бесстрашно пошел на соперника. Но Боришполец переждал эту атаку, а затем забил соперника в углу – еще один нокдаун. Слюсаров сумел подняться, но долго продержаться не смог.

Левша Боришполец попал задней рукой четко в подбородок оппоненту и едва не выбил того за канаты прямо на стол комментатору поединка:

Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут

Сергей Лукьяненко
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яркий нокаут

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