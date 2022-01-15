Шевадзуцкий единогласным решением судей одержал уверенную победу над Соколовски
«Украинский Халк» Шевадзуцкий проведет бой против бывшего соперника Виталия Кличко
Украинский супертяжеловес вернется в ринг 26 февраля
15 января 14:57
Фото: пресс-служба K2
Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (9-0, 8 КО) узнал имя следующего соперника.
«Халк» подерется против 42-летнего Кевина Джонсона (35-18-1, 19 КО). В 2009 году американец дрался с Виталием Кличко за пояс чемпиона мира по версии WBС, но уступил единогласным решением судей.
Бой Шевадзуцкий – Джонсон состоится 26 февраля в Гамбурге, Германия.
Напомним, в предыдущем поединке «Халк» одолел крепкого поляка Камила Соколовски.
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