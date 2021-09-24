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Украинский нокаутер-супертяж сравнил себя с Мухаммедом Али

Произошло это в разрезе победы над возрастным боксером из России
Бокс Профессиональный бокс
20:29
Украинский нокаутер-супертяж сравнил себя с Мухаммедом Али
Фото: facebook.com/b1boxing

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) сравнил себя с легендарным Мухаммедом Али.

Недавно Сиренко нокаутировал 44-летнего россиянина Александра Устинова (36-5-1, 27 КО), однако некоторые люди начали его критиковать за победу над возрастным боксером:

«Я приведу пример из истории бокса. Когда Мохаммед Али дрался против Арчи Мура, ему было 23 года, а Муру – за сорок, но он был очень серьезным бойцом. Али дрался со многими возрастными соперниками, но это не говорило о том, что они плохие боксеры.

Думаю, что в моем случае также. Я понимаю, что Устинов достаточно возрастной спортсмен, но он имел серьезный опыт в ринге и противостоял серьезным соперникам, а этим не каждый может похвастаться».

Напомним, тренер Сиренко считает, что Владислав уже готов боксировать с топовыми представителями супертяжелого веса.

Источник: news.obozrevatel.com Сергей Остапенко
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Владислав Сиренко Мухаммед Али

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