Следующий бой Чухаджяна будет титульным
Украинский проспект показал, как готовится к следующему бою
Карен Чухаджян вернется в ринг 21 января
14 января 15:07
Фото: Facebook боксера
Украинский проспект полусреднего веса Карен Чухаджян (19-1, 9 КО) в Киеве готовится к следующему бою.
21 января в Германии 25-летний боксер подерется с британцем Райаном Мартином (14-2-1, 6 КО). На кону поединка будет стоять пояс IBF Inter-Continental.
Чухаджян является подопечным бывшего чемпиона мира Вячеслава Сенченко. Единственное поражение на профи-ринге он потерпел в своем первом бою против Андрея Великовского (19-2-2, 12 КО).
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