Проспект: «Херрингу нечего противопоставить Стивенсону»
Украинский проспект выиграл титул чемпиона Северной Америки
Олег Довгун выступает во втором легчайшем весе
13:17
Фото: НОК Украины
Украинский проспект второго легчайшего веса Олег Довгун (13-0, 5 КО) завоевал пояс чемпиона Северной Америки по версии NABA.
В главном событии вечера бокса в Питтсбурге, США, 27-летний боксер в 10-раундовом бою победил Гленна Дезерна (14-3-1, 10 КО).
Судьи отдали Довгуну победу единогласным решением.
Напомним, в самом медийном поединке уик-энда Давид Бенавидес (25-0, 22 KO) победил техническим нокаутом в седьмом раунде Кирона Дэвиса (16-3-1, 6 KO).
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