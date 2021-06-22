Украинский Рой Джонс. Перенял стиль у легенды и хочет боксировать с сыном Хаттона и Джервонтой Дэвисом

Александр Соломенников вскоре должен получить шанс стать чемпионом мира – пока по молодежи

Эксклюзив

Александр Соломенников смотрит на нокаутированного соперника / Фото - facebook.com/TopBoxingGeneration

В полулегком весе, с которого свою профессиональную карьеру начинал Василий Ломаченко (14-2, 10 КО), появился еще один яркий представитель украинского бокса.

Из Яремче, Ивано-Франковская область Александр Соломенников (9-0, 5 КО) ураганом ворвался в профессионалы.

В любителях, ввиду манеры ведения боя, проявить себя не получалось. А на профи-ринге… здесь он себя не сдерживает.

Дебютный бой провел в феврале 2020 года. И с того времени успел провести уже девять поединков. Девять боев за 16 месяцев. Александр боксирует чаще, чем раз в два месяца – спешит набить себе убедительный рекорд.

Для чего? Планы очень и очень амбициозные – Раян Гарсия, Джервонта Дэвис, Теофимо Лопес. Эти фамилии сейчас очень далеки. Соломенников хочет максимально приблизиться к ним и отбоксировать с каждым.

А еще – с сыном Рики Хаттона. Если уж его тренер Вячеслав Сенченко нокаутировал Хаттона-старшего, то почему бы не разобраться хотя бы с младшим?

Ну а пока Соломенников разбирается с менее узнаваемыми именами – и делает это очень зрелищно.

Как раз после победы над дебютантом профи-бокса Самвелом Мнацаканяном Соломенников и пообщался с XSPORT.ua.

Смотрю, первый раунд – парень не хочет боксировать вообще, начало второго – тоже. А потом ты первый сильный удар пропустил – и решил убить человека. Это нормально?

Ну, у меня немножко не получилось так, как я планировал. Немного неудобный соперник попался. Но, слава Богу, все вышло хорошо.

Ты можешь назвать себя шоуменом?

Не знаю, могу ли назвать, но стараюсь им быть. Получается. Немного получается.

Так что тогда не получилось? Казалось бы, два нокдауна, нокаут, после которого за человека стало страшно…

Не, ну на нокаут я, конечно же, рассчитывал. Но у меня план был более расслабленно, в игровой манере боксировать, не заряжаться. В первом раунде не получалось то, что хотелось – неудобно с ним было.

Не знаю. По ходу боя нужно себя заводить. Чтобы и людям было интереснее смотреть, и чтобы зрелищный бой показать, конечно.

Есть определенная критика в твой адрес по поводу уровня соперников.

Люди много чего думают, много чего говорят. Ну а мы, чем дальше, тем лучших соперников будем стараться выбирать. Идем к этому.

Мне говорили, что на тебя большие планы у промоутеров. У тебя уже девятый бой за полтора года. Ты не выгораешь, не перенапрягаешься?

Наоборот, мы просим, чтобы мне чаще бои делали, чтобы было больше боев, чтобы выходили на более высокий уровень, ездить боксировать за границу с хорошим рекордом, показывать там хороший бокс.

Говорят, в планах, чтобы ты боксировал за пояс чемпиона мира по молодежи. Готов к этому?

Хотелось бы в конце года, чтобы мне организовали такой бой. Но там – как получится. Думаю, моему промоутеру это под силу.

Если тебе дадут этот бой, ты пояс кому-то отдашь?

Конечно же нет. Не отдам.

Ну, он боксирует в легком весе (до 61,2 кг), а я – в полулегком (до 57,1 кг). Но, конечно же, хотелось бы с ним побоксировать. Такая фамилия – известная на весь мир. Если бы получился такой бой – было бы здорово. Хоть он и тяжелее, но я бы за такую возможность ухватился.

Еще я слышал, что ты часто говоришь о Джервонте Дэвисе, ставишь себе такую цель. Он еще тяжелее.

Дэвис ведь последний бой проводил в 59 кг, а сейчас – сразу же в 63 кг. Конечно, у меня в планах, в мечтах боксировать с такими как Джервонта, Лопес, Гарсия. В будущем, дай Бог, выйду на их уровень и боксировать с ними.

Ты по манере бокса на Роя Джонса похож.

Рой Джонс – бой кумир с самого детства, я многое у него взял. Также смотрю на Джервонту, Лопеса – кое-что перенимаю у них. Но больше всего набрался у Роя Джонса. Если бы не он, то не знаю, как бы я сейчас боксировал.

Конечно же, хотелось бы, чтобы Ломаченко победил, чтобы наш выиграл. Но так получилось…

Хотел бы увидеть реванш? Насколько это реально и завершится ли он в другую сторону?

Конечно хотелось бы увидеть. Но, я думаю, что его нереально провести.