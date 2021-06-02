Украинский специалист о бое Ломаченко – Салидо: «Васю поставили на место. Боб Арум любит своих сливать»

Городничев уверен, что Ломаченко справедливо проиграл Орландо





Василий Ломаченко - Орландо Салидо / Фото: USA TODAY Sports

Один из бывших тренеров Владимира Кличко Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу «Боксерская правда» рассказал о том, что Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) справедливо проиграл Орландо Салидо.



«Вася проиграл Салидо. Зачем он прогулял первые раунды? Я уже боя не помню. По-моему, он последние два раунда выиграл. Вася думал, что придет из любителей и ему здесь по яйцам ни разу не дадут? Вот она любительская школа: «Судья, посмотрите, как он меня бьет». Да судье по барабану. Они там х**ячат так, что яйца отбивают. Его поставили на место. Что там, не было понятно? А Боб Арум любит своих сливать, это же его жизнь».

Напомним, Городничев также рассказал, почему Анатолий Ломаченко не тренирует Александра Усика.