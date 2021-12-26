Украинский суперсредневес: «На бой с Канело Ковалева купили»

Сауль Альварес / Фото: PBC

Украинский суперсредневес Евгений Хитров (20-2, 17 KO) заявил, что чемпионский поединок Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) и Сергея Ковалева (34-4-1, 29 KO) был подставным:



Они ему предложили столько денег, чтобы купить его. Они его просто купили. Он не был в форме. На сумму, которую ему предложили, просто любой другой боксер бы согласился. Вот и все. Его просто купили, и все.