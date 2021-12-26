Хитров: «Джошуа – самый легкий соперник для Усатого»
Украинский суперсредневес: «На бой с Канело Ковалева купили»
Хитров заявил, что никто не смог бы отказаться от такой суммы
26 декабря 23:21
Сауль Альварес / Фото: PBC
Украинский суперсредневес Евгений Хитров (20-2, 17 KO) заявил, что чемпионский поединок Сауля Альвареса
(57-1-2, 39 KO) и Сергея Ковалева (34-4-1, 29 KO) был подставным:
Канело поднялся на три весовые категории для того, чтобы попробовать свои силы. Вот я считаю, что этот бой был четко спланирован. Ковалев был просто в сумасшедшей яме. Я думаю, Ковалев бы тоже мог бы у него выиграть, но Ковалева поймали на том моменте… Они его купили просто.
Они ему предложили столько денег, чтобы купить его. Они его просто купили. Он не был в форме. На сумму, которую ему предложили, просто любой другой боксер бы согласился. Вот и все. Его просто купили, и все.
Также Хитров назвал фаворита в реванше Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
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