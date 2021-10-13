Украинский супертяж хочет стать абсолютным чемпионом мира, а затем подарить все пояса сестре

22-летний боксер рассказал единственном страхе, который он ощущает в ринге

Фото: ФБУ

Перспективный украинский супертяжеловес Дмитрий Ловчинский, который сейчас выступает в любителях, рассказал о своей мотивации в боксе:

«Единственное, чего я боюсь в ринге, это не нанести сопернику непоправимым травм. На сегодняшний день моя самая важная победа – это первое место на чемпионате Европы до 22 лет. Моя главная цель в карьере – стать абсолютным чемпионом мира и подарить все пояса моей сестре (сестра Ловчинского Мария также занимается боксом – прим. XSPORT.ua), которая всегда рядом!»

Помимо золота ЧЕ до 22 лет, в активе Ловчинского есть звание вице-чемпиона Украины в супертяжелом весе среди взрослых.

Напомним, сейчас главной звездой Украины в любительском боксе является Александр Хижняк.