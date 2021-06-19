Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут

Оппонент никак не мог подняться с канваса

Александр Соломенников / Фото - facebook.com/TopBoxingGeneration

Украинский проспект полулегкого веса Александр Соломенников (9-0, 5 КО) в устрашающем стиле разобрался со своим соперником.

22-летний талант провел пять поединков в 2020 году, а в 18 июня – уже четвертый в 2021. Он стремительно набивает себе идеальный рекорд.

Его последним соперником стал дебютант профессионального бокса Самвел Мнацаканян. И, наверное, он пожалел, что согласился выйти в ринг с представителем Ивано-Франковска.

Соломенников крайне осторожно начал бой – отдал первый раунд, присматриваясь к сопернику. Старт второго тоже был достаточно пассивным, но во второй половине Александр начал подкручивать темп. Чтобы завершить все в третьем.

На 1:45 минуте Соломенников отправил оппонента в первый нокдаун – мощно пробил левой по корпусу. Мнацаканян поднялся, но сразу же упал на канвас снова – опять пропустил по печени. Самвел вновь смог подняться.

Соломенников бросился добивать соперника – связал вместе удары левой по корпусу, левой в голову, правый прямой и еще один левой по корпусу. Мнацаканян свалился на пол, будто подкошенный и еще около двух минут не мог подняться, крайне тяжело дыша.

Мощнейший нокаут:

Поскользнулся и получил плюху. Боксера подвел скользкий канвас, и он моментально улетел в нокаут.