В Киеве состоится турнир Boxing Jungle-2 от В1 Boxing

Трансляцию шоу смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT+

Афиша шоу / В1 Boxing

В воскресенье, 10 октября, промоутерская компания В1 Boxing проведет вечер бокса под названием Boxing Jungle-2, где молодые и амбициозные боксеры будут драться за свой шанс подписать первый профессиональный контракт.

Ивент состоится в киевском ДК «Ровесник» (просп. Перова, 2) с прямой трансляцией на телеканале XSPORT+. Генеральный директор B1 Boxing Алон Нойман рассказал о предстоящем турнире:

«После первых Джунглей в августе и первых подписанных контрактов мы получили десятки заявок от боксеров со всей Украины и из заграницы. Провели тщательный отбор и сформировали мощный кард из 13 пар». «Это сильные проспекты, мастера спорта международного класса, призеры чемпионатов Европы и мира. Поэтому мы ожидаем серьезную и конкурентную борьбу. Состав пар мы пока еще не разглашаем, но могу уверить – легких боев у любого участника точно не будет».

Boxing Jungle это проект B1 Boxing и WBC (Всемирного боксерского совета), который открывает новые имена в украинском и мировом боксе. На ринге Джунглей за возможность подписать контракт с промоушеном будут соревноваться талантливые боксеры, которые стремятся успешно стартовать в профессионалах.

Напомним, что в первом турнире Boxing Jungle болельщики увидели брутальный нокаут огромного супертяжа.