«Укрзализныця» жестко раскритиковала Усика за необдуманную фотосессию на железной дороге
«Укрзализныця» в Facebook прокомментировала фото украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) на железных путях.
«Укрзализныце» в очередной раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев.
На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для социальных сетей.
Александр, среди железнодорожников тоже много ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов.
Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников.
И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы «Укрзализныци».
Напомним, ранее Усик провел фотосессию на железной дороге.
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