«Укрзализныця» жестко раскритиковала Усика за необдуманную фотосессию на железной дороге

Боксеру повезло, что рядом не было поезда





Александр Усик / Фото: Инстаграм

«Укрзализныця» в Facebook прокомментировала фото украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) на железных путях.

«Укрзализныце» в очередной раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев.

На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для социальных сетей.

Александр, среди железнодорожников тоже много ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов.

Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников.

И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы «Укрзализныци».

Напомним, ранее Усик провел фотосессию на железной дороге.