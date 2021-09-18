Уорд: «Калеб Плант более чем готов к поединку с Саулем Альваресом»

Американец оценил шансы своего соотечественника в бою с Канело

Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, американец Андре Уорд оценил шансы своего соотечественника, обладателя титула IBF Калеба Планта (21-0, 12 КО) в бою с чемпионом WBC, WBA и WBO, мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО), на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Уорда цитирует портал boxingnews24.com:

«Думаю, что Калеб более чем готов к поединку с Альваресом. Так что будьте осторожны в своих прогнозах. Плант предан спорту. Еще раньше я видел, как он работает в зале. После этого я почувствовал большое уважение к этому парню. Потом я посмотрел несколько поединков с его участием, и у меня появилось еще больше уважения. Мне нравится его менталитет. Я просто не могу относиться к нему по-другому. Плант находится в процессе эволюции, он только развивается как боец, но я думаю, что мы скоро увидим его восхождение на вершину».

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