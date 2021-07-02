Уходит на пенсию? Бой со Спенсом может стать для Пакьяо последним в карьере
Уорд назвал фаворита в поединке между Пакьяо и Спенсом
Бывший чемпион мира отметил простой легендарного филиппинца
12:57
Спенс и Пакьяо / Фото - digichat.infoЭкс-чемпион мира Андре Уорд с уверенностью заявил, что обладатель титулов WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эррол Спенс (27-0-0, 21 KO) будет фаворитом в предстоящем поединке с бывшим обладателем титулов в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
Цитирует Уорда boxingnews24.com.
«Против Мэнни работает то, что этот парень надеется на свой мотор. Он стареет, у него было много боев и много тяжелых поединков, особенно в конце карьеры. Я думаю, что в его баке хватает бензина, но насколько его много? Хорошо, что у него был отдыха, но двухгодовой простой чреват ржавчиной. Это полезно для здоровья, но плохо в плане ржавчины. Так что мы увидим проблески старого Пакьяо, но это не будет тот Мэнни, за которым мы привыкли наблюдать. Это сработает в пользу Спенса. Спенс должен доказать, что может переключиться на другую передачу, поскольку Мэнни заставит его драться. Увидим ли мы Спенса на высоте положения или же он останется позади? Я верю, что он окажется на высоте. Несмотря на все заслуги Мэнни, в этом бою я отдаю преимущество Спенсу. Если он победит Пакьяо и будет доминировать над ним, то окажется в топе списка pound-for-pound».
Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Он может стать последним в карьере легендарного филиппинца.
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