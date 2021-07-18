И где тут увидели ничью? Статистика ударов боя за «абсолюта» Джермелл Чарло – Кастаньо
Уорд призвал отстранить некомпетентного судью поединка Джермелл Чарло – Кастаньо
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях призвал устроить реванш
14:57
Андре Уорд / Фото: boxingnewsandviews.com
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд в своем Twitter высказал возмущение работой судьи Нельсона Васкеса, который в поединке за звание «абсолюта» в первом среднем весе между обладателем титулов WBC/WBA/IBF Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 KO) и чемпионом WBO Брайаном Кастаньо
(17-0-2, 12 KO) выставил необъяснимые 117:111 в пользу американца.
Отличный бой. Близкий поединок. Я хочу увидеть реванш. У меня получилась победа Кастаньо. 117:111 – это ужасная судейская карточка. Ужасная!
Судью Нельсона Васкеса нужно отстранить. Это не просто ошибка, а некомпетентность.
Сделайте это снова.
Статистика ударов также указывает на превосходство Кастаньо.
Комментарии 0