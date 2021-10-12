Тренер Уайлдера включил Усика в топ-3 лучших супертяжеловесов современности
Уорд: «Усик не побьет Фьюри, потому что Тайсон слишком большой и мощный»
Бывший чемпион мира – о возможном поединке лидеров хэвивейта
18:00
Андре Уорд / Фото - worldboxingnews.netЭкс-чемпион мира в двух дивизионах Андре Уорд (32-0, 16 КО) в своем Twitter с уверенностью заявил, что чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелой весовой категории Александр Усик (19-0, 13 КО) не сможет выиграть в поединке против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Я считаю, что Усик – хороший вызов, но он не побьет Фьюри. Тайсон слишком большой и мощный. Здесь все очень просто».
Ранее сообщалось, что победитель реванша Усик – Джошуа выйдет в ринг с победителем боя Фьюри – Уайт.
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