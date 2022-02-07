Уоррен: «Хирн не имеет никакого к отношения к бою Фьюри – Уайт»
Уоррен: «Для Фьюри поединок с Уайтом – большая возможность выйти на объединительный бой с Усиком»
Британский промоутер – о возможной унификации поясов
10:16
Фрэнк Уоррен / Фото - thecomet.netСо-промоутер обладателя титула по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), Фрэнк Уоррен, в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves с уверенностью заявил, что возможный поединок за звание абсолютного чемпиона придает мотивации его клиенту перед боем с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).
«Я бы беспокоился только о том, чтобы Тайсон не стал слишком самодовольным, но он не такой парень. Он каждый бой воспринимает очень серьезно. Но Диллиан Уайт - опасный и цепкий. Для Фьюри это большая возможность выйти на объединительный бой с Усиком, поэтому я уверен, что он будет хорошо готов к поединку с Уайтом. Тайсон – отличный человек, и к тому же у него будет большой стимул в виде унификации, так что он подготовится к бою».
«Я не скажу ничего нового по поводу своих прогнозов на бой. Я действительно думаю, что Тайсон побьет Уайта. Он лучше боксирует, у него более крепкий подбородок, он более мощный панчер. Но в боксе случаются апсеты, и мы видели это несколько раз. Совсем недавно мы увидели это в бою Джошуа с Усиком».
Напомним, промоутерская компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена выиграла торги на организацию поединка Фьюри – Уайт.
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