Уоррен назвал сроки возвращения Дюбуа на ринг
Уоррен выиграл торги у Хирна на организацию поединка Фьюри – Уайт
Бой между супертяжеловесами, вероятнее всего, состоится в столице Уэльса
08:41
Фрэнк Уоррен / Фото - thecomet.netПромоутерская компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена выиграла торги на организацию поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и обязательным претендентом на его титул Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО). Об этом сообщает mirror.co.uk.
Данное мероприятие состоялось 28 января в штаб-квартире WBC в Мехико (Мексика).
Queensberry Promotions, которые ведут дела Фьюри, сделали ставку 31 миллион фунтов, в то время как Matchroom Boxing Эдди Хирна – 24 миллиона.
На данный момент неизвестно когда состоится поединок, но предполагается, что британцы встретятся 29 апреля в Кардиффе (Уэльс).
Бой Фьюри – Уайт означает, что лидер хэвивейта украинец Александр Усик следующий поединок проведет против Энтони Джошуа.
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