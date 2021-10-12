Уоррен: «Если Джошуа захочет отойти в сторону, то я уверен, что мы сможем легко устроить бой Фьюри – Усик»

Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), сообщил порталу talkSPORT, что их команда готова устроить бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO), если британец Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) добровольно откажется от реванша с украинцем.

С нашей точки зрения, мы бы хотели устроить этот бой, но если не получится, и Тайсон пожелает продолжать боксировать, то ему придется защищать титул. Если он не захочет драться дальше, то так тому и быть.

Перед трилогией с Уайлдером Фьюри говорил, что хочет провести еще пять боев. Теперь их осталось четыре, а затем он решит, что захочет делать дальше».