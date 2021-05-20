Уоррен рассказал, какой суммой команда Фьюри планирует откупиться от Уайлдера, чтобы провести поединок с Джошуа
Уоррен: «Фьюри будет драться с Уайлдером, а затем WBO обяжет Джошуа сразиться с Усиком»
Американский промоутер – о перипетиях в супертяжелом дивизионе
20 мая 19:34
Фрэнк Уоррен / Фото - DAZNАмериканский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал ситуацию с поединком между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Цитирует Уоррена TalkSport.
«Все знали, что была ситуация с судом Фьюри и Уайлдера. Энтони Джошуа знал об этом, как и Matchroom. Мы все еще в феврале подписали соглашение о том, как мы будем вести переговоры. В этом соглашении речь шла об арбитраже, решение по которому у нас сейчас есть. Так что никого не шокирует неожиданность произошедшего. Я думаю, что Тайсон будет драться с Уайлдером, а затем WBO обяжет Энтони Джошуа сразиться с Усиком».
Напомним, накануне арбитражный судья Даниэль Вайнштейн принял решение в пользу Уайлдера и обязал Фьюри выйти с ним в ринг на третий поединок.
А тем временем промоутер Усика Александр Красюк сообщил, что его подопечный уже начал раскрутку боя с Джошуа.
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