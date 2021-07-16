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Уоррен: «Фьюри расстроен тем, что не может провести поединок с Уайлдером в этом месяце»

Промоутер британца считает своего подопечного лучшим боксером хэвивейта

Бокс Профессиональный бокс
11:39
Уоррен: «Фьюри расстроен тем, что не может провести поединок с Уайлдером в этом месяце»
Фрэнк Уоррен / Фото - boxingnewsonline.net
Американский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мыслями относительно назначения новой даты поединка своего подопечного, чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) с экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Цитирует Уоррена Boxing Scene.

«Я рад, что мы смогли быстро согласовать новую дату боя для того, чтобы Фьюри мог защитить свой титул. Тайсон – боец, и я знаю, как он расстроен тем, что не может провести поединок с Уайлдером в этом месяце. Очень жаль проиграть битву такого масштаба из-за COVID-19. Дополнительное время, которое он получает на подготовку, просто гарантирует, что он станет лучше, чем был когда-либо прежде. Я никогда не был более уверен в том, что Тайсон покажет впечатляющее выступление и останется тяжеловесом номер один на планете».


Напомним, «Цыганский король» 24 июля должен был провести поединок против Уайлдера, однако позже бой перенесли на 9 октября из-за коронавируса у британца

Владимир Кириченко
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Теги

Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Фрэнк Уоррен

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