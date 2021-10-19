Уоррен: «Джойс может потрясти Усика»
Уоррен: «На данный момент Фьюри не заинтересован в разговорах о боксе»
Британский промоутер – о диалоге с «Цыганским королем»
21:38
Фрэнк Уоррен / Фото - boxingnewsonline.netИзвестный британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о телефонном разговоре с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Цитирует Уоррена Talksport.
«Я говорил с ним вчера, мы немного поболтали, но не говорили о боксе. На данный момент он не заинтересован в этом. Он находился в лагере в течение 20 месяцев, неудачное время, потому что его новорожденная дочь дважды попадала в реанимацию, что прервало его тренировки и, конечно же, COVID. Помимо этого, он тренировался, тренировался и тренировался, и теперь настало время побыть с семьей. У нас достаточно времени, чтобы поговорить о предстоящих боях, поэтому через пару недель, когда он будет готов, мы сможем взять телефон, когда он будет готов, и поговорить».
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик.
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