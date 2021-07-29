Уоррен – о поединке Фьюри – Уайлдер: «Тайсон не имеет права на ошибку»

Промоутер считает, что «Цыганский Король» не оставит шансов «Бронзовому Бомбардировщику» в третьем поединке

Фото: fightnews.info

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), считает, что его подопечный не имеет права на ошибку во время третьего поединка с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). При этом Уоррен уверен, что если Фьюри правильно подготовится, то не оставит шансов на победу Уайлдеру.

Промоутера цитирует портал boxingscene.com:

«Это бой, в котором Тайсон не имеет права на ошибку. Я много думал об этом поединке и пришел к выводу, что единственный человек, который может победить Фьюри - это сам Фьюри. Так что если он будет в хорошей форме и сосредоточен, то легко справится с Уайлдером».

Энди Ли уверен, что перенос третьего боя с Деонтеем Уайлдером не пойдет на пользу Тайсону Фьюри.